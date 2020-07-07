После 3,5 лет расследования НАБУ дела «Роттердам+» у следствия так и не появились обоснованные экспертизы

Об этом заявила адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец в интервью «Обозревателю».



Адвокат сообщила, что следствие по делу «Роттердам+» подходит к завершению максимально возможного срока продолжения досудебного расследования – 12 месяцев после объявления подозрения, и сейчас сторона защиты ожидает решения правоохранительных органов об его окончании или остановке. Она также подчеркнула, что за 3,5 года расследования НАБУ так и не смогло предоставить четкую доказательную базу.



«В материалах дела все еще есть огромное количество предположений, а не фактов, со стороны обвинения, отсутствуют объективные экспертные заключения. Если не считать сделанные НАБУ самостоятельно выводы специалиста-детектива, и те сделаны под условием "вот какая была бы цена, если бы изменить один из показателей?" А также это связано с множеством нарушений в ходе расследования со стороны обвинения, что еще раз подтверждает отсутствие четкой доказательной базы», - сказала Одинец.



Также адвокат сообщила, что по оценкам экспертов, после отмены формулы «Роттердам+» промышленные потребители переплатили за электроэнергию около 6 млрд грн, поскольку стоимость тока для промышленности выросла.



«Если бы сегодня действовала формула "Роттердам+", тарифы для предприятий были бы ниже, чем сейчас на рынке. По предварительным оценкам экономистов, около 6 млрд грн было переплачено потребителями после отмены формулы. Ведь стоимость электроэнергии для предприятий возросла», - подчеркнула Одинец.



Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.



Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.