Янош Адер уже жаловался на загрязнение Тисы, но реакции не дождался

Президент Венгрии Янош Адер призвал Владимира Зеленского "решить ситуацию с загрязнением Тисы", заявив, что в страну по воде перемещается куча мусора из Украины

Как сообщает Politeka, соответствующее письмо Адера к Зеленскому размещено на официальном сайте президента Венгрии, передает "Европейская правда".

Венгерский президент отметил, что воды реки Тиса несут на территорию страны кучи мусора, с которым венгерская власть уже не может справиться.

"Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено и оно несет долгосрочную угрозу хрупкой экосистеме реки", - заявил Адер в письме, адресованном Зеленскому.

Он подчеркнул, что венгерские машины уже не могут справиться с "кучами мусора, которые поступают в неудержимом количестве". Он также заявил, что такая ситуация "не достойна европейских стандартов".

Основная причина загрязнения, по словам Адера, заключается в том, что население сбрасывает отходы в поймы рек. Президент Венгрии напомнил Зеленскому, что в прошлом году он уже говорил об этой проблеме.

Зеленский - не единственный, кто получил соответствующее письмо. Относительно загрязнения реки Адер также написал президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Венгерский президент сообщает, что из-за недавних наводнений большое количество пластиковых бутылок и других отходов попали в Венгрию, что, по его словам, препятствует рыболовству, туризму и оказывает серьезное негативное влияние на состояние дикой природы.

Адер призвал президентов Украины и Румынии использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение Тисы.

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