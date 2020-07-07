Українські лікарі скаржаться на мізерні зарплати та звертаються до української влади із закликом звернути увагу на цю проблему

Як передає Politeka, медсестра Центральної райлікарні Києво-Святошинського району Ніна Козловська на своїй сторінці в Fecebbok розмістила допис, в якому назвала суму своєї останньої зарплати.

Так, медсестра заявила, що за червень отримала зарплату в розмірі 4200 грн, маючи при цьому цілих 26 років стажу.

Жінка звернулась із цією проблемою до Верховної Ради, уряду та керівництва МОЗу.

"Сьогодні одержала зарплату. У мене вища категорія, 30% за вислугу років і 10% за хлорку. Я одержала 3200 грн. У медсестер без категорії, молодих лікарів - 2700 грн. На початку місяця, правда, ще був аванс 1000 грн. Хіба це зарплати?" - обурилась Козловська.

Медсестра розповіла, що поліклініки та "некоронавірусні" стаціонари просто кинули напризволяще, і доплат там немає.

"Але ж ми теж ризикуємо. Кожен пацієнт може вважатися потенційно хворим. Але всім на нас наплювати", - зазначила вона.

Жінка переконана, що з таким рівнем оплати праці медиків держава буквально знищує вітчизняну медицину.

"Скажіть, як можна прожити мені, матері-одиночці на такі гроші, знімаючи квартиру, купити продукти, одяг хоча б дитині? А таких, як я, - більшість. Особливо молодих сімей, які готові працювати, але немає де жити. Для чого ми навчалися? Бажання ходити на роботу за такі копійки немає ніякого, у всіх, з ким не спілкуюсь", - додала вона.

В коментарях до допису користувачі підтримали обурення медсестри та поділились аналогічними проблемами.

Зокрема, користувачка Facebook розповіла, що також отримала зарплату у розмірі 5 тис. грн (включно з авансом), маючи вищу категорію.

Ще один користувач соцмережі прикріпив фото розрахункових листів, на яких можна побачити зарплату старшої медсестри - близько 3,7 тис. грн.

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