"Слуги народа" готовят очередной законопроект, в котором не заинтересован Офис президента

Об этом пишет УП.

Речь идет о законопроекте, который позволит простым голосованием в Верховной Раде увольнять определенного министра.

Сейчас нардепы жалуются, что главы профильных министерств всячески игнорируют заседания комитетов в Раде, а вдруг что-то, то сразу бегут жаловаться в Офис президента.

"Понимаете, сейчас мы не можем ничего сделать с конкретными министрами. Мы можем уволить все правительство, а к министрам добраться не можем. И они прямо на нас забили. Не отвечают на звонки, не приходят на комитеты - просто игнорируют. А если что, то бегут на Банковую жаловаться", - рассказал один из нардепов "Слуги народа".

Среди около ста инициаторов этого законопроекта есть фамилии председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, председателя фракции "СН" Давида Арахамия, Александра Корниенко и других нардепов.

При условии, если Рада утвердит этот документ, то парламентарии с 226 голосами могут отправить в отставку любого министра. И такая инициатива нардепов разозлила Офис президента, который не заинтересован в принятии законопроекта.

"Ермак звонил руководителям фракции и комитетов, чтобы парламент этот законопроект не рассматривал, потому что он типа "очень вредный". Ясно, что для Банковой вредный", - рассказал еще один собеседник из "Слуги народа".

Ранее мы рассказывали, что у Зеленского выступили в защиту русского языка в Украине.

Об это заявил представитель президента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Остальным языкам, к которым относиться и русский, в Украине нужно дать гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности, уверен нардеп.

"На сегодня такого закона нет. Он, по моему убеждению, должен быть отдельным законом. Или же в закон "О нацменьшинствах" должны быть внесены соответствующие дополнения - новая редакция, где будут предусмотрены как раз все гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности. В том числе, языковой самобытности нацменьшинств и коренных народов", - отметил нардеп.

Напомним, что Рада готовится обложить украинцев новой данью

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