Всплыла переписка нардепов "Слуги народа" об отставке главы НБУ Якова Смолия и курсе доллара.

Как сообщает Politeka.net, журналисты заметили, как депутат Владимир Захарченко 2 июля читал сообщения в партийном чате в зале Верховной Рады. Подробности передает агентство "1 News". .

"Слуги народа" обсудили последствия увольнения главы Нацбанка Якова Смолия. Руководитель фракции Давид Арахамия отметил, что к банкиру "хорошее отношение, но он не может работать в нынешних условиях". Якобы, Смолий собирался держать инфляцию на уровне 1,9% и не хотел проводить эмиссию.

Роксолана Пидласа, в свою очередь, поинтересовалась: "Сколько мы хотим инфляцию? Просто чтобы знать, к чему готовиться". Другой народный депутат, чей номер не подписан, заявил: "Курс на днях 30 будет легко. Будет тогда большая инфляция".

Обсудили нардепы и кандидатов на освободившуюся должность. Некоторые поддержали своего коллегу по фракции Данила Гетманцева. Еще одним кандидатом на пост главы НБУ предложили Арсения Яценюка, но тут же усомнились, согласится ли на такое назначение Владимир Зеленский:

"Как думаете, президент пойдет на это? Для нас, честно говоря, это станет политической ж*пой".

Давид Арахамия добавил: "А наша тенденция кадровая – каждое новое назначение хуже предыдущего".

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