В ГБР сообщили о новых подробностях в расследование отдыха экс-президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах
Как передает Politeka.net, информация появилась в пресс-службе ведомства.
В сообщении отмечается, что правоохранители подозревают экс-начальнику военной части Госпогранслужбы в незаконной переправке через государственную границу ряда лиц путем использования своего служебного положения.
ЗНО-2020 на грани срыва, вместо экзаменов гребут в армию: срочное заявление МОН
Энистон раскрыла правду о браке с Брэдом Питтом, у Джоли не было шансов: «Мы занимались…»
Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс
За деньгами украинцев будут жестко следить, проверят дома, машины и подарки: кто под ударом
"Сейчас устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации, создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Более того, на протяжении 3 лет ему будет запрещено занимать государственные должности.
Как известно, в конце апреля 2017 года Петр Порошенко улетел чартерным рейсом на отдых на Мальдивские острова. По крайней мере так утверждали ряд СМИ и рассказал в эфире телеканала ZIK народный депутат Сергей Лещенко.
На вилле он провел пять дней. Аренда апартаментов на приватном острове стоит порядка $25 тыс в сутки. Якобы именно здесь он отмечал и один из своих дней рождения. Прилетал сюда с супругой Мариной, сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками.
Напомним, военный набросился на Порошенко после слов об Иловайске
А еще Politeka сообщала, что Порошенко спровоцировал новый скандал своим заявлением
Также Politeka писала, что Порошенко встретился с Коломойским.