В ГБР сообщили о новых подробностях в расследование отдыха экс-президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах

Как передает Politeka.net, информация появилась в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что правоохранители подозревают экс-начальнику военной части Госпогранслужбы в незаконной переправке через государственную границу ряда лиц путем использования своего служебного положения.

"Сейчас устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации, создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Более того, на протяжении 3 лет ему будет запрещено занимать государственные должности.

Как известно, в конце апреля 2017 года Петр Порошенко улетел чартерным рейсом на отдых на Мальдивские острова. По крайней мере так утверждали ряд СМИ и рассказал в эфире телеканала ZIK народный депутат Сергей Лещенко.

На вилле он провел пять дней. Аренда апартаментов на приватном острове стоит порядка $25 тыс в сутки. Якобы именно здесь он отмечал и один из своих дней рождения. Прилетал сюда с супругой Мариной, сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками.

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