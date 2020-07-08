Переброс правоохранителей с Майдана на Донбасс мог бы помочь избежать конфликту



Такое заявление сделал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко в интервью mk.ru.

"Конечно, я не могу оставаться равнодушным к тому, что происходит на Донбассе. Я уверен, что, исполни Янукович наши договоренности (отправить всех правоохранителей, которые были на Майдане на Донбасс - ред.), того, что происходит сейчас, можно было бы избежать. Знаете, одно время я отстаивал позицию, что Донбасс должен быть как минимум федеративным регионом Украины, но чем дальше, тем все отчетливее понимаю, что это уже невозможно", - заявил бывший министр.

Захарченко уверен, что решить конфликт на Донбассе поможет лишь "радикальная смена украинской власти".



"После того как погибло столько моих земляков, знакомых... Здесь может быть только один вариант возвращения — радикальная смена украинской власти. Что касается Крыма, то фактически Украина утратила не полуостров, а право на народ, который тут проживает. Для меня понятно, что раздел страны начался не на Майдане в 2014-м, Украина давно уже была разорвана ментально, а не только территориально", - заявил бывший министр.

Напомним, печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

В ГПУ Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Ранее Печерским районным судом столицы Генеральной прокуратуре было разрешено проведение специального — заочного расследования в отношении Виталия Захарченко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Напомним, Янукович сядет в тюрьму: Добкин рассказал о тайном разговоре.

Как сообщала Politeka, раскрыта правда об отношениях Януковича и Путина: «оказались на краю пропасти».

Также Politeka писала, что боевики сделали предложение Януковичу: «сможет вернуться».