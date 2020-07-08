Вот это поворот!

Применять оружие против участников Майдана в 2014 году были оправданным решением

Такое заявление сделал бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко в интервью mk.ru.

"18 февраля, когда начались неприкрытые убийства милиционеров и гражданских, правоохранители были вынуждены предпринимать решительные действия, оттеснять радикалов к Майдану, 19 февраля радикалы были готовы бежать... Но, увы, никакой команды сверху идти до конца «Беркуту», не последовало. На вопрос, почему я не отдал эту команду, не взял на себя ответственность, скажу так: я ее отдал", - заявил бывший министр МВД.

Захарченко уверен, что "зачистки площади оказалось недостаточно".

"Я видел, что происходит вооруженный переворот, при таких обстоятельствах, учитывая возможные массовые человеческие жертвы, применение силы оправдано на любом уровне. Но моего решения зачищать площадь, видимо, оказалось недостаточно", - заявил соратник Януковича.

Напомним, печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

В ГПУ Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Ранее Печерским районным судом столицы Генеральной прокуратуре было разрешено проведение специального — заочного расследования в отношении Виталия Захарченко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

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