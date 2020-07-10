Владимир Зеленский поделился своей идеей уменьшения ставок ипотечных кредитов

Президент заявил, что коммерческие и государственные банки Украины должны предоставлять людям возможность оформлять ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

«Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать, но там я получу нормальную зарплату», - поделился президент своими размышлениями.

Он заметил, что сейчас украинская молодежь предпочитает уезжать в Европу, а Украина пока не может конкурировать с ведущими западными странами. Тем не менее президент заметил, что в стране нужно создавать соответствующие условия.

«Даже если у нас будет зарплата даже на € 200 меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу», - рассказал Зеленский.

Глава государства также рассказал, что уже сейчас некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку соответствии с достигнутыми договоренностями под 8,8-9% годовых. Однако, пока это происходит не массово.

По словам Зеленского, сложнее всего переход дастся государственным банкам, которые ранее выдавали ипотеку под 25% годовых, а сейчас перешли на 14%.

«Это очень много», - заявил Зеленский.

В то же время он добавил, что ипотека под 10% годовых неизбежна, но «немного надо подождать».

«Я уверен, что до конца года в определенном объеме это будет», - заявил глава государства.

Ранее ПриватБанк объявил о запуске программы «Доступное жилье под 10%», которая позволит украинцам получать ипотечные кредиты под 9,99% годовых на срок до 20 лет. При этом первоначальный взнос составит от 30% стоимости жилья.

Сообщается, что эта программа будет действовать как для вторичного рынка жилья, так и для покупок квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию.

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