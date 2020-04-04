Финансовые наказания не действуют до окончания карантина

Стало известно, что украинцы могут не оплачивать в условиях введенного карантина

Об этом пишет портал 24.

В первую очередь, банковским учреждениям запретили взимать любые штрафы с украинцев.

Также граждане могут не оплачивать ипотеку в период, пока действуют ограничения.

Помимо этого, с 1 марта по 30 апреля 2020 года в случае просрочки выплат банковским учреждениям запрещается начислять штрафы и повышать процентные ставки своим клиентам.

Что касается коммуналки, то украинцам не будут насчитывать штрафы за несвоевременную оплату услуг. Это не означает, что платить коммуналку совсем не нужно, ведь после окончания карантина украинцам могут выставить огромные счета.

Также известно, что Минсоцполитики планирует покрыть расходы населения на коммунальные услуги в условиях введенного карантина путем повышения социальных льгот.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам утвердили дополнительные выплаты на период карантина. Накануне Верховная Рада утвердила так называемый антикризисный закон.

В документе говорится о введении понятия частичной безработицы на период действия ограничительных мер, установленным Кабинетом министров для предотвращения возникновения и распространения вируса.

Поэтому некоторые украинцы будут получать финансовую помощь от государства на период действия карантина.

Помощь по частичной безработице будет предоставляться работодателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Напомним, Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

Как сообщала Politeka, карантин в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.