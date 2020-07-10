НАБУ свідомо затягує розслідування справи «Роттердам+», оскільки не має доказової бази і продовжує її фальсифікувати

Про це заявив ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк в інтерв’ю «Главкому».



«Вже йде 4-й рік «розслідування», це далеко не перша мутація їхніх претензій, саме тому вони й досі не подали документи до суду. Я маю на увазі, весь час намагаються продовжити термін досудового розслідування», - сказав Вовк.



На його думку, якщо НАБУ уникає передачі справи до суду, це означає, що вони зізнаються у злочині зі свого боку, оскільки сфальсифікували докази для кримінального провадження, і усвідомлюють, що в суді справа просто розсиплеться.



«В моєму розумінні їхній злочин – це продовження фальсифікації кримінального провадження… Затягування – це їхній головний пріоритет, для того, щоб і надалі піаритися на цій справі. Якби вони проводили свою роботу всесторонньо, об`єктивно і неупереджено, то мали б цю справу давно закрити», - наголосив Вовк.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



Член комітету ВР з енергетики та ЖКП Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули «Роттердам+» шахтарі додатково отримали 10 млрд. грн.



Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. «Амстердам+». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.