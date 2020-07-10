Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил всему миру ракетами
Скандальные слова политика приводит "КП".
По его словам, мощь РФ насколько велика, что может стереть с лица Земли Америку и Европу.
"Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет время, взовьются русские флаги. Это будет. Вас не будет, Дмитрий Ильич, кому отдавать? Вы что, не понимаете, в каком мире мы живем? Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем пол планеты отутюжить и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы что, не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты и все", - заявил он.
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По его словам, такая же участь ждет и Украину.
"Какая Украина? Забудьте! Бегите из Киева! Потому что, если хоть один снаряд упадет на территорию России, страна, откуда был послан снаряд, исчезнет с карты мира. А у вас есть провокаторы, могут запустить снаряд. Специально, чтобы вас уничтожили", заявил одиозный политик.
Ранее мы сообщали, что скандальный российский политик заговорил о смене русла Днепра.
После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.
Что касается остальной территории Украины, то ее Жириновский угрожающе пригрозил утопить в крови за противостояние агрессору на Донбассе.
По словам невменяемого российского депутата, украинцы захлебнутся реками крови за тех убитых русских, Донбасс, Луганск.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.