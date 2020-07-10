Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил всему миру ракетами

Скандальные слова политика приводит "КП".

По его словам, мощь РФ насколько велика, что может стереть с лица Земли Америку и Европу.

"Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет время, взовьются русские флаги. Это будет. Вас не будет, Дмитрий Ильич, кому отдавать? Вы что, не понимаете, в каком мире мы живем? Америке конец. Европе конец. Россия будет миром руководить. Потому что у нас самая сильная в мире армия. Мы можем пол планеты отутюжить и вы ничего не поймете. Уснете вечером, а утром вас не будет. И американцы не поймут, что случилось. Их тоже не будет. Вы что, не понимаете, что это 21 век? Пехота не нужна. Две-три ракеты и все", - заявил он.

По его словам, такая же участь ждет и Украину.

"Какая Украина? Забудьте! Бегите из Киева! Потому что, если хоть один снаряд упадет на территорию России, страна, откуда был послан снаряд, исчезнет с карты мира. А у вас есть провокаторы, могут запустить снаряд. Специально, чтобы вас уничтожили", заявил одиозный политик.

Ранее мы сообщали, что скандальный российский политик заговорил о смене русла Днепра.

После этого, по его словам, оккупированный Крым получит столько пресной воды, что захлебнется ею.

Что касается остальной территории Украины, то ее Жириновский угрожающе пригрозил утопить в крови за противостояние агрессору на Донбассе.