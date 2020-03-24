Скандальный российский политик Владимир Жириновский озвучил, что должна сделать Россия, чтобы полностью захватить Украину

По его словам, для полного захвата Украины Россия должна спровоцировать ее на нанесение удара по стране-агрессору.

Такое заявление депутат нелегитимной Госдумы озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Невменяемый Жириновский заявил, что если Россия перекроет все возможности снабжения бензином, топливом, если перервутся все связи, режим в Украине рухнет преждевременно и начнется анархия.

"И у нас не будет повода освободить Украину, ибо там не будет режима, там будет анархия, там начнется партизанская борьба. Нам нужно, чтобы плод созрел! Конечная цель - освободить всю Украину. Для этого она должна нанести удар по России, чтоб был повод ввести войска. Украина должна стать агрессором! Нанести по нам первый удар!", - озвучил свою маразматическую идею Жириновский.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся российский и украинский народ".

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.