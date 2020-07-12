Общественный деятель Андрей Пальчевский разнес власть за некомпетентность

Как передает Politeka.net, свои мысли по этому поводу он озвучил в эфире «112 канала». По словам Пальчевского, сегодня Украине нужны профессионалы. Именно опытные специалисты сегодня могли бы помогать президенту и взять на себя ответственность за его подготовку.

Общественник подчеркнул, что украинцы больше не должны отдавать брозды правления спортсменам, певцам и комикам.

«Они могут присутствовать где-то. Допустим, может быть футболист в составе большой команды, но не на главных ролях», - уверен Пальчевский.

Эксперт добавил, что предыдущая власть довела Украину «до ручки». За время правления Петра Порошенко украинцы обнищали в 3-4 раза. Пальчевский напомнил, как Порошенко обещал украинцам «покращення» и вступление в НАТО. А получилось все как всегда – команда экс-президента за время работы только разбогатела. По мнению общественного деятеля, украинцы больше не могли это терпеть.

«Конфуций говорил: «Когда все кругом богатеют и богатеешь ты, этим надо гордиться. Когда все кругом беднеют, а ты богатеешь, этого надо стесняться». А они ж не стесняются даже!», - заявил Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский предрек уход "беременной" Мендель: "Накликивает беду не только на себя".

Ранее Politeka писала, что все больше киевлян поддерживают Андрея Пальчевского на предстоящих местных выборах, данные опроса.

Также Politeka сообщала, что Пальчевский высказался о языковом законе: "Нужно строить одну страну, а политики нас все время делят".