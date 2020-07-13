Рада соберется на внеочередные заседания и рассмотрит возможность отменить ограничения по зарплатам чиновников

В ближайшее время Верховная Рада должна будет собраться на внеочередные заседания для принятия важных государственных решений. Об этом рассказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

«У нас эта неделя тоже будет насыщенная и напряженная. Много будет вопросов, связанных с вопросами бюджета... Многие законопроекты стоят в очереди на рассмотрение. Поэтому думаю это не помешает Верховной Раде поработать немного сверхурочно в режиме внеочередных заседаний. Первое состоится сегодня в 14.00. Правда, многие важные вопросы будут рассматриваться, некоторые - дискуссионные, но я уверен, каждый сможет выразить свою позицию», - заявил спикер Рады.

Он уточнил, что на заседании 13 июля будет рассматриваться вопрос о проведении внеочередных местных выборов в октябре этого года, а также изменения в бюджет о выделении средств на проведение очередных местных выборов и другие законопроекты.

Кроме того, стало известно, что уже сегодня депутаты рассмотрят возможность отмены ограничений для зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен. Известно, что провести внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, поручил Владимир Зеленский. Судя по всему, власть дает понять, что 47 тысяч гривен для чиновника - это мало.

Напомним, что 13 апреля депутаты проголосовали за введение верхней границы для зарплат чиновников в размере 10 минимальных зарплат. Теперь это ограничение хотят отменить, ссылаясь на то, что оно якобы должно действовать не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

За отмену ограничения выступил также глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

При этом его коллега Александр Качура заявил, что повышение зарплат чиновникам сейчас было бы несвоевременным.

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