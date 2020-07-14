Нардепа Наталью Королевскую заметили в Верховной Раде с “блокатором вирусов” и иконкой

Как передает Politeka.net, снимок опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Также депутат была в медицинских перчатках и с защитной маской, повешенной на ухо.

К слову, медики не раз заявляли, что данный "блокатор вирусов", который предлагают в качестве средства защиты от вируса, является способом заработка на панике.

Также мы писали, что парламентарии приняли историческое решение на сегодняшнем заседании.

В частности, народные депутаты поддержали во втором чтении легализацию игорного бизнеса на территории Украины.

За соответствующее решение проголосовали 248 парламентариев.

Утвержденный во втором чтении законопроект №2285-д вводит нормы о рекламе азартных игр, уголовную ответственность за проведение азартных игр без лицензии, ограничения на расположение игорных заведений на улицах.

Согласно утвержденному законопроекту, теперь залы игровых автоматов разрешено размещать только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

То есть, с улиц теперь полностью исчезнут игровые заведения. В залы будут пускать только с 21 года и после предъявления документов. Такие заведения должны быть размещены от школ на расстоянии не менее чем 500 м.

Более того, документ предусматривает введение комплексного регулирования рынка азартных игр. Принятие ставок от несовершеннолетних лиц будет наказываться штрафами от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Напомним, в Раде приняли срочное решение, что известно: "по требованию президента...".

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Также Politeka писала, что "слуги народа" готовятся принять очень вредный закон об увольнениях: что изменится для украинцев.