Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин решил наказать украинцев, которые не признают Крым российским

Как сообщает Politeka.net, об этом политик заявил во время пленарного заседания парламента, его слова передают российские СМИ.

Сейчас российские депутаты обсуждают законопроект, который среди прочего вводит наказание за призывы "к отчуждению территорий РФ". По словам Володина, эти нововведения можно будет применять против всех, кто считает Крым территорией Украины.

"Это повлечет наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. Поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят после того, как мы примем нормы закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается", — отметил спикер Госдумы.

Политик подчеркнул, что уголовная ответственность грозит всем, независимо от местоположения:

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации".

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