Угрозы и реальные уголовные дела приведут к тому, что Россия лишится оккупированных территорий

Так изданию "Факты" заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, передает Politeka.net.

В России уже приняли поправки к Конституции, которыми утвердили превосходство своих законов над международными. Теперь же в Госдуме рассматривает новый закон - он позволит привлекать к уголовной ответственности любого, кто не признает российскими оккупированные территории.

"Я считаю, что Россия делает себе плохую услугу. Поскольку весь цивилизованный мир четко указывает: Крым оккупирован. Это и международно-правовая, и политическая позиция", - заявил Павел Климкин. - "Таким образом в России пытаются признать все цивилизованное международное сообщество преступниками. Это для российской власти закончится очень плохо и только ускорит процесс возврата".

Экс-глава МИД обратил внимание, что Крым считают незаконно оторванным от Украины миллионы людей. Идти против столь большой части мирового сообщества не только нелогично, но и опасно.

"Россия попадает в абсолютно маразматическую и иррациональную историю, пытаясь «назначить» преступниками десятки миллионов людей во всем мире, имеющих четкую позицию", - отметил бывший министр. - "Россия таким решением загонит себя в западню".

Кроме того, по словам Климкина, за пределами России законы не имеют никакой силы, а потому вряд ли хоть-кто будет их соблюдать:

"Это только изменения во внутреннем законодательстве России. Их никто не обязан признавать".

Напомним, в РФ угрожают Украине за призывы вернуть Крым.

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