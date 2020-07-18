Несмотря на карантинные запреты Давид Арахамия и другие Слуги народа отправились в ночной клуб, чтобы устроить вечеринку
Соответствующие кадры обнародовал в телеграм-канале журналист Максим Назаров, передает Politeka.net.(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Арахамию без маски в компании других нардепов заметили танцующим в одном из столичных ночных клубов. Таким образом они отмечали «летний отпуск». При этом никто из них не соблюдал дистанцию и не использовал средства индивидуальной защиты.
"Очень рад за наших счастливых, а главное, свободных от работы депутатов. В отпуск вчера уходили в сопровождении "черного бумера" . Давиду Арахамии за вышиванку отдельный зачет", — написал журналист.
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Ранее мы писали, в Киеве за несоблюдение правил карантина закрыли 7 развлекательных заведений. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Так, Кличко рассказал, что в Киеве проверили полторы тысячи заведений на предмет соблюдения стандартов работы в условиях ограничительных карантинных мероприятий.
Напомним, недавно Кабмин продлил адаптивный карантин в Киеве до 31 июля, и в ближайшее время ослаблять ограничения в столице не планируют. Главный санитарный врач столицы Олег Рубан заявил, что из-за высоких показателей заболеваемости противоэпидемические мероприятия не будут снимать еще долгое время. По его подсчетам, карантин может длиться полтора года.
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