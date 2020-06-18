Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект президета Зеленского о народовластии и всеукраинском референдуме
В четверг, 18 июня, законопроект №3612 поддержали свои голосами 252 депутата.
Представляя законопроект, первый заместитель главы Рады Руслан Стефанчук отметил, что документ предусматривает возможность электронного голосования. С проекта убрали консультативные референдумы и предусмотрели обязательность результатов референдума для Верховной Рады и президента.
Законопроект предусматривает следующее:
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- для назначения референдума требуется не менее 3 миллиона подписей граждан Украины;
- на референдум может выноситься один вопрос;
- средств на проведение референдума выделяют из государственного бюджета;
- впервые создаются инструменты для электронного голосования с учетом угроз с точки зрения безопасности;
Что можно выносить на референдум, согласно законопроекту:
- внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума;
- вопросы общегосударственного значения;
- вопросы изменения территории Украины;
- вопросы прекращения действия законов или их положений.
На референдум НЕ могут выносить вопросы:
- противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;
- Направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
- О законопроектах по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
- Унесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
- Напомним, 9 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о всеукраинском референдуме.
- 17 июня законопроект поддержал комитет.
Проект законо определяет такие условия проведения референдума:
- не менее 300 избирателей должны сформулировать вопрос на референдум и сформировать инициативную группу из 60 человек;
- сбор 3 млн подписей в двух третях административно-территориальных единиц в бумажной и электронной форме;
- президент обязан издать указ о проведении референдума в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания этого указа.
- референдум может быть приостановлен в случае открытия конституционного производства о конституционности вопроса Конституционным Судом.
Отмечается,что международные организации дали позитивные отзывы относительно данного проекта закона. Кроме того, он был направлен на заключение Венецианской комиссии.
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