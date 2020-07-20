Бывший народный депутат и действующий член наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця» Сергей Лещенко лоббирует интересы собственников ферросплавного бизнеса, используя откровенные манипуляции и ложь в отношении бизнеса System Capital Management (SCM).



Об этом пишет директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко в колонке «Лещенко лоббирует интересы Коломойского и Пинчука», обнародованной в издании Kyiv Post в качестве реакции та публикацию Сергея Лещенко от 17 июля.



«Риторика Лещенко полностью совпадает с риторикой ферросплавного лобби. Я с лёгкостью могу показать это на конкретных примерах. Исходя из этого я берусь озвучить гипотезу: Лещенко лоббирует именно их интересы», — пишет Наталья Емченко.



Если использовать терминологию Лещенко, то именно ферросплавный бизнес, который принадлежит Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку, хочет получить в заложники украинскую энергетику, и в том числе иностранных инвесторов, которые вложили деньги в сектор возобновляемых источников.



«Лещенко, лоббируя сохранение ручного управления рынком в интересах ферросплавов (когда государство постоянно меняет правила игры – прим. Н. Емченко), берет заложников вместе с ними. То есть на самом деле делает то, в чем обвиняет других», — отмечает директор по коммуникациям SCM.



По ее словам, ферросплавные заводы как крупнейшие потребители электроэнергии заинтересованы в заниженных регулируемых ценах на электроэнергоносители для сохранения сверхприбылей.



«Продавая продукцию своих предприятий по рыночным ценам на внешних рынках, они пытаются сохранить для своих частных немодернизированных производств заниженную регулируемую цену энергоносителей. Так формируются их, ферросплавщиков, сверхприбыли. И государственные сверхубытки», — акцентирует внимание директор по коммуникациям SCM.



Емченко отмечает, что в ментальности собственников ферросплавного бизнеса, лоббирование всевозможных льгот с помощью политиков, журналистов и даже правоохранителей выглядит куда более действенным инструментом повышения доходности бизнеса, чем инвестиции в модернизацию, энегоэффективность и компетенции менеджмента.



«Сейчас всем игрокам, в том числе западным, очень важно не пойти на поводу у профессиональных политических лоббистов-манипуляторов. Единственный верный путь для Украины и ее друзей за рубежом – поддерживать не фамилии, а институциональные реформы. Именно они позволят обуздать неэффективность, ставшую отличительной чертой украинской экономики», — подытожила Наталья Емченко.