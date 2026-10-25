Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 26 жовтня по 1 листопада обіцяє відносно стабільну прохолодну погоду з невеликим перепадом температур: максимум удень складе +13°, а мінімум — +9°, і лише в неділю, 1 листопада, синоптики прогнозують можливі опади.

Попередній прогноз із тривалими дощами в регіоні змінюється: нинішній тиждень у Харківській області буде прохолодним, але здебільшого без опадів. Синоптики очікують, що денна температура триматиметься в межах +9…+13°, а опади ймовірні лише в неділю, 1 листопада.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 26 жовтня по 1 листопада денна температура повітря у Харківській області коливатиметься від +9° до +13°, а нічна — від +5° до +9°.

У понеділок, 26 жовтня, повітря вдень прогріється до +11°, а вночі охолоне до +5°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 27 жовтня, очікується найтепліший день тижня — стовпчики термометрів вдень підійдуть до позначки +13°, вночі ж температура опуститься до +6°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У середу, 28 жовтня, вдень утримається +12°, вночі +6°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У четвер, 29 жовтня, температура вдень знову підніметься до +13°, а вночі становитиме +7°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У п’ятницю, 30 жовтня, вдень стовпчики термометрів покажуть +12°, вночі — +8°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, повітря прогріється лише до +10°, а вночі залишиться на позначці +9°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 1 листопада, завершення тижня принесе похолодання до +9° вдень і +8° вночі. Небо хмарне з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 27 жовтня, з температурою +13°, а найпрохолоднішим — неділя, 1 листопада, коли повітря прогріється лише до +9°. Перепад температур за тиждень складе 4°, що свідчить про відносно стабільну погоду без різких коливань. Опади прогнозують лише в один день — у неділю, 1 листопада.

Оскільки синоптики прогнозують можливі опади в неділю, 1 листопада, варто заздалегідь подбати про парасольку та взуття по погоді, а також бути обережними на дорозі. Решту тижня погода залишатиметься прохолодною, тож варто одягатися тепліше, особливо вранці та ввечері, коли температура опускається до +5…+9°.

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