Президент РФ прибыл в аннексированный Крым в обход украинских законов и отметился новым скандальным заявлением в адрес Киева
20 июля президент РФ приехал в Керчь, где оккупанты запустили строительство новых вертолетоносцев. В Кремле рассказали, что российские десантные корабли были заложены на судостроительном заводе «Залив». Путин принял участие в заложении одного из них.
Выступая в захваченном городе, Путин отметился новым скандальным высказыванием в адрес Украины. Так, он обвинил Киев в недостаточном финансировании Крыма.
«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: «Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?». Он говорит: «У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины», - заявил Путин.
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В свою очередь, МИД Украины жестко осудил визит президента РФ на захваченный полуостров. В ведомстве подчеркнули, что он нарушил суверенитет Украины и международное право.
«МИД требует от российской стороны немедленно прекратить все упомянутые выше международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали….В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел России», - говорится в заявлении ведомства.
Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Твиттере опубликовал видео с моментом появления Путина на заводе в Керчи. В комментариях интернет-пользователи обсуждают этот визит.
«Подрос....не двойник ли это?», «Самого бы там замуровать», «Как же он бедный на пынеходах так ловко, походочкой бравого морячка?», «Заявился, без разрешения», - пишут люди.
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