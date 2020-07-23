Российские оккупанты не пропускают украинские корабли через Керченский пролив
Такое заявление сделал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "Главред".
"Непосредственно военные корабли вообще у нас сейчас не заходят через Керченский пролив. А что касается гражданских, то часть кораблей заходит", - отметил он.
Также у него вызывает опасение довольно большое количество боевых кораблей в акватории Азовского моря.
Тройной перерасчет пенсий в Украине: кто и когда получит повышенные выплаты
Курс 23 гривны за доллар: раскрыта опасная схема НБУ, заявление министра
Кароль в блестящем мини-платье не смогла скрыть округлившийся животик: "Опять от Дана беременна?"
Индексация пенсий на 15%, кто может рассчитывать на повышенные выплаты: "До 2760 гривен..."
"И то количество торпедных и ракетных катеров, которые они завели в акваторию непосредственно Азовского моря, она достаточно серьезная – с учетом, что у нас там не так и много нашей техники", - заявил Кривонос.
Ранее мы сообщали, что руководитель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что обратился в СНБО для принятие решения относительно увеличения числа военных на территории области.
В рамках передислокации военных для Минобороны Украины выделят имущество из коммунального резерва для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.
Гусев добавил, что осенью обязательно будут проведены учения с эстонскими военными. Для проведения таких военных учений подготавливают боевые резервы, и будет активно отрабатываться защита ключевых объектов в Херсонской области.
Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.
Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.
Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.