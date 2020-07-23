Российские оккупанты не пропускают украинские корабли через Керченский пролив

Такое заявление сделал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает "Главред".

"Непосредственно военные корабли вообще у нас сейчас не заходят через Керченский пролив. А что касается гражданских, то часть кораблей заходит", - отметил он.

Также у него вызывает опасение довольно большое количество боевых кораблей в акватории Азовского моря.

"И то количество торпедных и ракетных катеров, которые они завели в акваторию непосредственно Азовского моря, она достаточно серьезная – с учетом, что у нас там не так и много нашей техники", - заявил Кривонос.

Напомним, в 2018 году российские пограничники со стрельбой задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива. Как заявили в ФСБ, они незаконно пересекли российскую границу и не реагировали на требование остановиться. Украинские власти обвинили Россию в агрессии и подняли вопрос о введении в стране военного положения.

Ранее мы сообщали, что руководитель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что обратился в СНБО для принятие решения относительно увеличения числа военных на территории области.

В рамках передислокации военных для Минобороны Украины выделят имущество из коммунального резерва для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.

Гусев добавил, что осенью обязательно будут проведены учения с эстонскими военными. Для проведения таких военных учений подготавливают боевые резервы, и будет активно отрабатываться защита ключевых объектов в Херсонской области.

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