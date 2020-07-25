Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский с точки зрения науки разъяснил, почему в стране никак не могут победить коррупцию

Комментируя недавний захват заложников в Луцке, Пальчевский коснулся темы психологии, проведя неожиданную параллель с тем, что в целом происходит в Украине. Об этом шла речь в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам эксперта, психология не является наукой, как и "экономика".

"У нее (психологии, - ред.) нет возможности предсказывать поведение. Психологи, как и экономисты, как и руководители страны, всегда задним числом рассказывают, почему наша страна не может вырваться из лап коррупции...", - отметил Пальчевский, добавив, что у психологов (как и чиновников) всегда есть "какие-то предсказания", но нет такого понятия "воспроизводимости результата", которое должно присутствовать в любой науке.

Ранее мы сообщали, Пальчевский после ЧП в Луцке раскрыл, как следует себя вести с террористами, захватившими заложников.

По его словам, самое главное, не делать резких движений.

"Ни в коем случае не допускать горячие головы к решению... Этот парень (Максим Кривош, - ред.) себя выдает абсолютно в блогерском стиле - "вот я какой". Мы помним пословицу "на виду и смерть красна". Значит, надо создать такие условия, при которых ему не удасться показать себя героем, но оставить ему возможность проявить, как это ни странно, великодушие... В каждом отвратительном бандите есть росток человечности. Вот этот росток надо определить и вытащить", - прокомментировал Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему "резинка народного терпения" скоро лопнет.

Также Politeka информировала, что Андрей Пальчевский дал оценку событиям в Луцке: «Постанова это или нет, мы узнаем уже в...".