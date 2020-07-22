Общественный деятель Андрей Пальчевский назвал фатальное решение президента Владимира Зеленского, которое может побудить украинцев срочно что-то менять

Об этом Пальчевский заговорил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", передает Рoliteka.net.

"У нас должен появиться человек, который любит свою родину, который пойдет против сегодняшнего течения и, конечно же, ему это будет стоить... Я все время думаю, чего мне это будет стоить. Нервов? Тюрьма в мой адрес? Это часть нашей украинской жизни. У нас же как, если человека не уделали, то вроде как он и жил зря. А дальше? А дальше будет хуже, потому что надо принимать решения. У нас же нет решения: сажать или не сажать. Вопрос уже так не стоит. Зеленский его уже решил: не сажать, не наказывать... Он создал прецедент президентской "тянучки"... она тянется, как резина. И что случится? Лопнет резинка народного терпения. Придет время, когда кто-то скажет "все, больше мы так не можем, надо менять, время пришло", - заявил эксперт.

Пальчевский подчеркнул, что несмотря на "пафосность" последней фразы, украинцы в действительности ожидали "мессию" - но пришел Зеленский.

"Когда мы ожидали мессию, мы поверили, что человек, который приходит отличается от всех предыдущих одним: он хочет любить свою страну. И тут выясняется, "2000 кв. метров", переезжаем... И это наш президент, когда страна беднеет - нельзя себе такого позволить. Значит вектор движения пошел не в ту сторону", - напомнил Пальчевский о переезде гаранта в госрезиденцию "Конча-Заспа" и нарушении своего обещания.

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