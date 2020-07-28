За последние шесть лет войны ТКГ в Минске объявляла перемирия более 20 раз

Об этом в своем блоге для Цензора напомнил сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев, передает Politeka.

Автор акцентирует внимание на том, что во время телефонного разговора российский президент Владимир Путин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что постановление о проведении местных выборов, одобренное Верховной Радой, противоречит минским соглашениям.

"Более того, он утверждает, что это ставит под угрозу урегулирования войны в Донбассе. России нужен тотальный контроль над Украиной, а не только контроль над временно оккупированными территориями Донбасса или незаконно аннексированным Кримом", – делает вывод автор.

По мнению эксперта, РФ заинтересована в нынешнем прекращении огня в контексте имплементации "формулы Штайнмайера", а также особого статуса, двойного гражданства и прочих требований, заложенных в политической части Минских договоренностей.

Снегирев убежден в том, что Киев будет выполнять договоренности о перемирии, однако вряд ли этим же ответят российско-террористические войска.

"Накануне подписания соглашения о перемирии на Донбассе резко выросло количество обстрелов. Таким образом Кремль давил на украинскую сторону и заставлял ее согласиться на прекращение огня", – считает автор.

Дмитрий Снегирев прогнозирует, что в случае невыполнения Киевом политической части Минских соглашений, Россия применит эскалацию напряженности, увеличение количества обстрелов, а также обострение боевых действий на некоторых участках фронта.

"Нынешнее соглашение о прекращении огня фактически является мертворожденным. Если Украина не будет демонстрировать свою договороспособность и выполнять российский план урегулирования ситуации, первыми, кто нарушит договоренности, будут именно российские военные", – прогнозирует автор.

Politeka писала, что благодаря новому перемирию на Донбассе РФ добилась еще одного шага в продвижении себя в роли посредника "конфликта". Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Так, по его словам, "настоящая зрада" этого перемирия заключается вовсе не в том, что силам ООС запретили обороняться или стрелять в случае необходимости, а в том, что ради "получения лишних баллов" на местных выборах соратники президента Украины Владимира Зеленского пошли на сдачу внешнеполитических интересов государства.

В Кремле уже в первый день перемирия заявили, что не могут гарантировать соблюдение режима тишины со стороны боевиков на Донбассе.

Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать прекращение огня на востоке Украины. Представитель Кремля объяснил это тем, что РФ якобы не является участником конфликта".

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