На Донбасс прибыли украинские военнослужащие, которые ранее участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН
Военные прибыли перед началом режима тишины.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51-я статья Устава ООН", - говорится в сообщении.
При этом в публикации подчеркнули, что прекращение огня не лишает военнослужащих возможности действовать в соответствии с нормами международного права и украинского законодательства.
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Также известно, что ВСУ смогут дать отпор в случае нарушения ранее принятых договоренностей.
"Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в Командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", – добавили в ООС.
Ранее мы писали, что очередное перемирие на Донбассе принято в самый идиотский момент.
Об этом в своем блоге заявил офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта Роман Кулик.
Автор напоминает, что совсем недавно погибли три украинских морпеха.
"Когда сержант Журавель оставался ранен в серой зоне, президент не приложил усилий, чтобы договориться о реальном прекращении огня, чтобы его эвакуировать. Но сразу после этого нам отчитываются о достижении перемирия", – объяснил свою точку зрения эксперт.
По его мнению, подобные действия Киева выглядят жалко. Кроме того, нынешнее перемирие ощутимо ударит по морально-психологическому состоянию военнослужащих ВСУ на линии разграничения.
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