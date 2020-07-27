На Донбасс прибыли украинские военнослужащие, которые ранее участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН

Военные прибыли перед началом режима тишины.

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51-я статья Устава ООН", - говорится в сообщении.

При этом в публикации подчеркнули, что прекращение огня не лишает военнослужащих возможности действовать в соответствии с нормами международного права и украинского законодательства.

Также известно, что ВСУ смогут дать отпор в случае нарушения ранее принятых договоренностей.

"Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в Командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", – добавили в ООС.

Ранее мы писали, что очередное перемирие на Донбассе принято в самый идиотский момент.

Об этом в своем блоге заявил офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта Роман Кулик.

Автор напоминает, что совсем недавно погибли три украинских морпеха.

"Когда сержант Журавель оставался ранен в серой зоне, президент не приложил усилий, чтобы договориться о реальном прекращении огня, чтобы его эвакуировать. Но сразу после этого нам отчитываются о достижении перемирия", – объяснил свою точку зрения эксперт.

По его мнению, подобные действия Киева выглядят жалко. Кроме того, нынешнее перемирие ощутимо ударит по морально-психологическому состоянию военнослужащих ВСУ на линии разграничения.

Масштабный пожар вспыхнул на Донбассе после обстрела боевиков, первые кадры: «Уже перекинулся на дома».

Прекращение огня на Донбассе: стало известно о внезапной переброске войск, "На первую линию прибывают..."

"Лучшая ежевика": Зеленский ошарашил итогами поездки со швейцарским президентом на Донбасс.