Украинцы пытаются отделить Хабаровск от РФ, организовав там "майдан"
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
По его мнению, украинские активисты развернули в Хабаровске акцию - призывают к отделению края.
"Это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России. Распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как «Зеленый Клин»", - считает Соловьев.
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Пропагандист уверен, что вышедшие на улицы хабаровчане - истинные украинцы.
"Протесты в Хабаровске объясняют пробуждением «кода нации», и это объясняет, что вышедшие на улицы хабаровчане - истинные украинцы. А протесты - не что иное, как майдан. Украинские пользователи всерьез рассуждают, что им нужно вернуть свои земли.Часто в социальных сетях мелькает фраза: «Хабаровск – это Украина». Что, по сути - неприкрытый призыв к развалу России", - заключил он.
Напомним, в городе Хабаровск, что на Дальнем Востоке России, третью неделю продолжается протест против ареста популярного среди местных жителей губернатора Сергея Фургала.
Также протестующие в Хабаровске потребовали отставки Владимира Путина.
Участники акции протеста считают, что Путин не исполняет должным образом обязанности главы государства. По словам одного из выступавших, Путину все равно, о чем думает народ России
Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.
Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.
Также Politeka писала, что Путин пошел вразнос после масштабного "Майдана" в РФ.