В сети показали, как задерживали протестующих в Москве

Полиция РФ рассказала о задержании более 130 участников несогласованной акции оппозиции, которая прошла вчера в центре Москвы

"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека", – рассказали "Интерфаксу" в МВД Москвы.

В данный моммент решается вопрос о привлечении к ответственности задержанных, установленной законом.

"Граждане обратились в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года им было отказано. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей и созданием помех в дорожном движении", – заявили в полиции.

Напомним, что в Санкт-Петербурге и Москве прошли акции протеста против обнуления сроков президента Путина

Власти акцию не согласовали, организаторы провели ее в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования.

В акции приняли участие порядка 500 человек. В пикете никто не стоял, лозунги почти не выкрикивали, только некоторые кричали "Путин, уходи".

Собравшиеся подписали иск. Также аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. На Невском проспекте своей очереди поставить подпись ждали около тысячи человек.

Напомним, что в Хабаровском крае местные жители выступили против ареста обвиненного в организации убийств губернатора Сергея Фургала

Как сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального, 14 июля после окончания рабочего дня люди собрались возле здания правительства региона с требованием освобождения Фургала из московского СИЗО.

Также они требуют отставки президента РФ Владимира Путина. После этого митингующие двинулись колонной по центральной улице города, скандируя лозунги "Свободу!", "Нам не нужен другой губернатор" и "Фургал – наш выбор".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.