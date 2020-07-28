Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался относительно борьбы с олигархатом в Украине

Такое заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина.

«Нам надо поменять систему, при которой кучка украинских семей, которая 30 лет назад пришла к власти… должна поделиться тем, что они… не хочется употреблять слово украли, потому что это термин практически юридический, то, что им досталось так легко. Когда они стояли просто при развале великой страны и получили почему-то в одни руки заводы, фабрики, власть и почему-то это все какими-то большими семьями оформлено», - заявил общественный деятель.

Пальчевский отметил, что это сделать непросто.

«Значит, кто-то должен пойти на борьбу с этим делом. Это должен быть зрелый человек. И смелый человек… Должен быть найден человек, у которого хватит силы развернуть всю эту систему безобразную, сложившеюся за 30 лет... Поборы с населения. Заберем налогами, заберем тарифами, передадим в общак, который называется то ли городским, то ли национальным бюджетом, и потом поделим между собой. Так же работает украинская экономика?!», - заявил Андрей Пальчевский.

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