Президент Зеленский пытается поднять идею "перестать стрелять" на уровень "Нормандского формата"

Об этом в своем блоге для "Эхо Москвы" пишет журналист Матвей Гагапольский, передает Politeka.

По словам автора, это значит, что под документом о полном прекращении огня должны стоять подписи лидеров России, Германии, Украины и Франции.

Автор отмечает, что в заключенном соглашении о перемирии есть некоторые странности.

В частности, странным выглядит тот факт, что Россия вообще что-то согласилась подписать, ранее ее позиция была четкой: нас на Дондассе нет, договаривайтесь с властями "Л/ДНР".

Также журналист указывает на своеобразный троллинг украинского президента со стороны пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что Россия не может гарантировать соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, потому что не является стороной конфликта.

"На уровне "нормандского формата" — это одно дело, — а какие-либо гарантии со стороны России... Не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", – заявил он.

Ганапольский предполагает, что Владимир Зеленский надеялся на то, что подъем проблемы на уровень "Нормандской четвёрки" обяжет Путина дать команду не стрелять.

"Но, как видим, не сработало. И, в свете этого, совершенно не понятно в чём был конструктивизм и деловитость разговора между Зеленским и Путиным. Неужели Зеленскому не хватило ума или смелости спросить прямо – гарантируете ли вы прекращение огня?", – задает риторические вопросы журналист.

Суммируя вышесказанное, Ганапольский констатирует тот факт, что Путин остался при своей позиции и своих боевиках, а Зеленский с ничего не стоящей бумагой.

"А еще с всё тем же требованием — хочешь мира? — признавай боевиков властью, проводи под российскими автоматами выборы и вводи боевиков в украинский парламент", – добавил автор.

Politeka писала, что второй президент Украины Леонид Кучма решил выйти из Трехсторонней контактной группы по Донбасу из-за того "трэша", который сейчас происходит во власти. Такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.

"Не трудно догадаться, что "уход" Кучмы из Минска не является желанием просто отойти от дел. Еще год назад, когда Кучма почти феерично вернулся к участию в контактной группе, означало, что Украина будет двигаться путем Минских соглашений, да, именно тех "минских соглашений", которые так беспощадно критиковал Зеленский, идя к власти, именно тех сделок, на которые так бросались "эксперты" из пула Коломойского", - отметил Смолий.

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