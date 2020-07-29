Петр Порошенко возглавил коррупционное движение в Украине, когда находился на посту президента

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал общественный деятель Андрей Пальчевский. Он подчеркнул, что Украина стала настолько коррумпированной, что глава государства никак не может оставаться в стороне.

По мнению Пальчевского, в такой ситуации у руководителя страны есть два пути.

«Первый – возглавить коррупционное движение, как это сделал Порошенко, «оседлал» его во всех сферах. Главный коррупционер был кто? Правильно…Либо – начать борьбу», - рассказал общественный деятель.

При этом, по его словам, нынешний президент Владимир Зеленский выбрал третий путь. Пальчевский отметил, что глава государства не возглавил коррупционное движение лично, однако он также не делает ничего для того, чтобы народные деньги попадали в карманы простых украинцев, а не коррупционеров.

«Владимир Зеленский не представляет, какие потоки денег воруются его подчиненными. Я не обеляю его, потому что его задача – следить за тем, чтобы народные деньги шли в народ, а не от народа. Это его промашка», - считает Пальчевский.

До этого мы писали, что Пальчевский напомнил о том, что Украина – парламентское государство. В то же время, президент страны, по словам Пальчевского, часто вмешивается в те сферы, которыми он заниматься не должен.

В частности, эксперт отметил, что именно глава государства сейчас руководит экономикой.

Напомним, Пальчевский раскрыл, как олигархи поиздевались над украинцами.

Как сообщала Politeka, Пальчевский рассказал, как власть грабит украинцев: «Заберем налогами и тарифами, а потом...».

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, как решить проблему с торговлей в Киеве.