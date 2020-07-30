Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что Зеленскому больше нельзя давать времени на попытки

Такое мнение он озвучил для Politeka on-line (чтобы просмотреть видео, досколльте до конца), сообщает Politeka.net. По словам Пальчевского, в самом начале он пытался давать советы действующему президенту, но к нему было повернуто «не слышащее ухо».

«Потом я начал давать советы людям, которые возмущены тем, что происходит сейчас наверху. И сейчас мы дошли до критической фазы существования так называемого «зеленого» движения. Разочарование не только у меня, а у 90% людей. Меня в этой ситуации утешает, что не прошел «Педро» Порошенко, особенно после того, как вскрылись все переговоры с его друзьями: Владимиром Путиным и вице-презиеднтом США, которому он обещал поднять налоги», - отмечает общественный деятель.

По его словам, если бы Порошенко остался бы президентом еще на 5 лет, в Украине бы была вторая Беларусь.

«Порошенко – это манипулятор. Это делитель Украины в прямом и переносном смысле. Он ее очень успешно поделил по церковному и языковому признаку. Кто виноват, мы знаем. Теперь стоит вопрос, что делать? Вот выбрал весь народ Зеленского. Он пообещал сделать ряд шагов и не сделал ни одного. Удивительный человек», - подчеркнул Пальчевский.

Эксперт уверен, что за четыре года «зеленая» команда угробит страну. Пальчевский напомнил, что Зеленский обещал прислушиваться к мнению украинцев, проводить референдумы. А в результате Рада приняла все скандальные решения и только теперь решила заняться вопросом референдумов.

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