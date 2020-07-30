"Вони всі виглядають, як з обкладинки, розумієте. А чорти були ще рік тому. І не соромляться"

Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як «слуги народу» швидко влаштували собі розкішне життя, прийшовши у владу

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз).

«Відбувається якась метаморфоза з людьми, які потрапляють у владу. Вони навіть у побуті думають, що їх не бере ковід, що нічого страшного, що захворіє дружина, діти, міністр, який поруч сидить. Це дивовижне… не хочеться йти в метафізику. Дивовижне світовідчуття. Вони стають небожителями», - відзначив громадський діяч.

Пальчевський також розповів про несподіване «покращення» для однієї зі «слуг».

«Я сьогодні дізнався про абсолютно скромну ще донедавна особу, депутата від партії Зеленського, що вона переїхала в триповерховий особняк. Я ж не проти, щоб вона переїхала в особняк після каденції, показавши, звідки гроші… Я все чекаю часу, коли я прийду сюди і розповім вам, що депутат від партії зелених з триповерхового особняка переїхала в звичайну квартиру на Борщагівці подивитися, як люди живуть. А триповерховий особняк був там відданий кудись, але у нас таких прецедентів не було», - зазначив він.

Пальчевський додав, що можновладцям варто вести себе скромніше.

«Ви подивіться, як вони одягнені… Вони всі виглядають, як з обкладинки, розумієте. А чорти були ще рік тому. І не соромляться. А чому не соромляться? Тому що на верху немає генератора, який задає тон, яким повинна бути перша або друга, я правда не знаю, хто у нас друга, людина в суспільстві. Не треба їздити на «Мерседесах», треба їздити на більш скромних машинах. Не треба носити дорогі годинники…», - підкреслив Пальчевський.

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