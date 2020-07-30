Публицист Александр Невзоров рассказал о плачевном будущем России

Он заявил, что Россия платит за аннексию Крыма тем, что она изолирована от цивилизационных процессов в мире. По его словам, если Россия изменится, она потеряет смысл своего существования и распадется.

Такое заявление он сделал в 2016 году, передает портал Главред.

Кроме того, он добавил, что президент РФ Владимир Путин уверенно ведет Россию к гибели.

Публицист добавил, что ему интересно, как в мире будут расправляться с РФ, ведь пока с этим лучше всего справляется сама Россия.

"Хотя сейчас, на мой взгляд, лучше всего с Россией расправляется Кремль. Дело в том, что никто, кроме сегодняшнего Кремля, не может вести Россию к гибели так красиво, так уверенно и так артистично, как это делает Путин. Дело в том, что если Россия изменится, она полностью потеряет смысл своего существования и распадется. Но если она не изменится, то она тоже распадется, потому что это чудовищное образование никому в мире, в общем, не нужно", — подытожил Невзоров.

Также ранее сообщалось, что российский публицист Александр Невзоров рассказал о планах Кремля на Донбасс.

По его словам, Донбасс довели до такого ужасного состояния, что даже если его будут предлагать какой-то стране в подарок, она откажется. Публицист считает, что если бы кто-нибудь дал президенту России Владимиру Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то он бы ее воспользовался.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.