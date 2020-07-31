Совет реформ совместно с новой управленческой командой Государственной службы геологии и недр готовит проект нового закона о недропользовании.
Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«Вместе с новой командой Государственной службы геологии и недр мы готовим закон о недропользовании, который позволит установить прозрачные правила игры и привлечь инвесторов. Нужны быстрые и эффективные решения, и они у нас есть», - сообщил Саакашвили.
Он отметил, что инвестиции в добычу бериллия и лития, увеличение добычи титана, возможность для переработки и создания добавочной стоимости — приведут к созданию дополнительных рабочих мест, укреплению экономики и привлечению в страну передовых технологий.
Ранее глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах презентовал пакет реформ новым с правилами для недропользователей.
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Реформа, в частности, предусматривает упрощение правил для «малого недропользования». Также планируется ввести рассрочку платежей за выдачу спецразрешений (50-20% в первый год, оставшуюся часть в течение 6 лет), внедрить свободный оборот лицензий и провести ряд других изменений и дерегуляций.