Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал украинских политиков за их любовь к роскоши

Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, в Верховной Раде сейчас находятся совсем не те люди, которые туда баллотировались.

"Происходит какая-то метаморфоза с людьми, которые попадают во власть. Они становятся небожителями", - считает общественный деятель.

Пальчевский напомнил, что один из депутатов от "Слуги народа" не так давно переехал в трехэтажный особняк.

"Я жду время, когда я приду в студию и расскажу, что депутат с особняка переезжает в квартиру на Борщаговке, чтобы посмотреть, как живут люди. "Если в стране все беднеют - богатством нужно гордиться" - это мнение наших депутатов. Вы посмотрите, как они одеты. Они все выглядят как с обложки, хоть еще год назад выглядели как черти. Почему они не стесняются? Потому, что наверху нет задающего тона", - уверен Пальчевский.

Также он отметил роль первой леди Елены Зеленской в этом вопросе.

"Она всегда одевается достойно, скромно и со вкусом. А почему остальные не могут без дольче габанна и шанель?", - недоумевает Пальчевский.

Ранее Андрей Пальчевский высказался относительно борьбы с олигархатом в Украине.

По его словам, надо поменять систему, при которой лишь некоторые украинцы владеют нереальным сотоянием.

"Когда-то они стояли просто при развале великой страны и получили почему-то в одни руки заводы, фабрики, власть и почему-то это все какими-то большими семьями оформлено", - заявил общественный деятель.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, почему Зеленский занимается не своим делом: "Кто руководит экономикой на самом деле?".

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