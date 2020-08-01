Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, что Украина может стать популярнее Турции, как только мы начнем выбирать президентов, которые «смотрят вперед»

Об этом он рассказал в ходе нового видеообращения у себя на Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте до конца), передает Politeka.

«Приехала сотрудница из Турции. Отдыхала там с ребенком. Спросил, как там. Говорит – здорово и вкусно. Не поехали в Одессу — там дорого и грязно. Вопрос — навсегда мы от них отстали, или догоним? Подумал, догоним. Но при условии: что в руководители страны мы больше не будем выбирать архаичных. Это касается что Леонида Макаровича, Даниловича, Викторов всех мастей, первого Владимира. Несмотря на молодость, он также архаичен», — отметил он.

у нас дорого. .. и грязно.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 1. August 2020

До этого времени, утверждает Пальчевский, в таких курортных городах, как Одесса, будет «дорого и грязно».

«Вышиванки, глечики и пчелки — а дальше все тоже самое. Думаю, пока мы не поймем, что нам нужны люди, которые смотрят вперед, а не назад, будем ездить в Турцию. А в Одессе будет дорого и грязно», — подчеркнул он.

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