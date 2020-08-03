Национальная идея страны должна быть сформулирована и поддержана всеми гражданами, ведь власть не справляется с этой задачей

Такое заявление во время круглого стола сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, передает 112 Украина.

"Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины", - отметил Ренат Кузьмин во время круглого стола.

Участники круглого стола также призвали нынешнюю власть установить в Украине мир.

"Основные вопросы, которые волнуют украинцев, это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной", – добавил Ренат Кузьмин.

Участниками круглого стола были граждане Украины, которые откликнулись на предложение о создании национальной идеи, а также деятели культуры, искусства, науки. Инициатором обсуждения выступил Ренат Кузьмин.