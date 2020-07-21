РФ сама отдаст оккупированный Крым из-за невыносимых условий
Так в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Politeka.net.
По словам чиновника, сейчас в РФ буйствует "политический угар", однако пыл россиян неизбежно остынет.
По его мнению, Крым вернется Украине еще быстрее, чем советская власть выводила войска из упомянутых стран.
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Кремлю придется пойти на такой шаг из-за усиления антироссийских санкций и потребностей граждан, для которых будет важнее новый гуманитарный груз, а не полуостров.
"Потихоньку их задушат. Никуда они не денутся, и Крым тогда вернется. А будет Путин или не будет – это уже не принципиально", – резюмировал Юрий Грымчак.
Ранее мы писали, что Дмитрий Песков дал свою оценку недавним высказываниям главнокомандующего ВМС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов касательно того, что думают в Кремле о подозрениях Украины. Напомним, что командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа назвал весьма вероятным вторжение российских военных на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. По его мнению, на такой шаг Россия может пойти, чтобы возобновить водоснабжение в Крыму.
По словам Пескова, это «абсолютная глупость и искусственное нагнетание антироссийской истерии в стране». Помощник президента с полной уверенностью заверил, что никаких подобных планов у Москвы нет.
Напомним, Медведев вонзил Путину ножи в спину, едкая фотожаба порвала россиян.
Как сообщала Politeka, расправа Путина над Медведевым, в Кремле раскрыли главную тайну.
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