РФ сама отдаст оккупированный Крым из-за невыносимых условий

Так в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Politeka.net.

По словам чиновника, сейчас в РФ буйствует "политический угар", однако пыл россиян неизбежно остынет.

По его мнению, Крым вернется Украине еще быстрее, чем советская власть выводила войска из упомянутых стран.

Кремлю придется пойти на такой шаг из-за усиления антироссийских санкций и потребностей граждан, для которых будет важнее новый гуманитарный груз, а не полуостров.

"Потихоньку их задушат. Никуда они не денутся, и Крым тогда вернется. А будет Путин или не будет – это уже не принципиально", – резюмировал Юрий Грымчак.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов касательно того, что думают в Кремле о подозрениях Украины. Напомним, что командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа назвал весьма вероятным вторжение российских военных на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. По его мнению, на такой шаг Россия может пойти, чтобы возобновить водоснабжение в Крыму.

По словам Пескова, это «абсолютная глупость и искусственное нагнетание антироссийской истерии в стране». Помощник президента с полной уверенностью заверил, что никаких подобных планов у Москвы нет.

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