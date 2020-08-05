Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Беларуси Александром Лукашенко

Как передает Politeka.net, об этом украинский президент сообщил на своем Telegram-канале.



По словам Зеленского, причиной разговора стало задержание боевиков ЧВК "Вагнера" в республике Беларусь.



"Провел телефонный разговор с Президентом Александром Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Позже, Александр Лукашенко рассказал о показаниях задержанных наемников из ЧВК Вагнера

"Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И мы от этого получили определенный эффект - они рассказали все", - отметил президент Беларуси.

Также он сообщил, что ему поступила информация еще об одном отряде, "который переброшен на юг" и пообещал ловить его "по лесам".



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