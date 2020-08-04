Военнослужащие Беларуси передислоцируются к границе с Россией

Об этом сообщают российские СМИ, передает "Диалог".

По данным издания, регулярная армия Беларуси в последнее время проявляет активность.

Местные жители утверждают, что огромное количество военной техники и солдат армии Беларуси передислоцируется к границам с Россией.

Кроме того, по информации СМИ, в Минск большой колонны военной техники, а также - водометы и автозаки.

"В период с 29 июля по 3 августа в Минск и ряд областных центров по всей стране начали стягиваться дополнительные силы армии и внутренних войск. Очевидцы рассказывают о колоннах армейских грузовиков и автобусов, которые в сопровождении милицейских машин въезжают в Минск. В составе колонн замечены машины, оснащенные водометами и автозаки", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси заявили о задержании 33 боевиков под Минском.

Как передают белорусские СМИ, в местных правоохранительных органах рассказали, что ими была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков.

Отметим, что политолог Андрей Пионтковский считает, что целью боевиков российской ЧВК «Вагнер» был Александр Лукашенко.

Политолог убежден, что российское руководство поставило задачу наемникам ликвидировать лидера Республики Беларусь, так как он упорно сопротивляется поглощению Беларуси Россией.

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