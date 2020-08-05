Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает, что Киевский городской совет должен знать пожелания киевлян путем проведения референдумов на городском и районном уровнях.

Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью телеканала 112.

«Городской совет должен иметь обратную связь от людей. А то получается, что власть получили и начинают грабить в течении пяти лет. А чтобы пограбить еще – начинают за полгода до выборов скамейки красить. Должен быть механизм, при котором люди имеют право высказать свою позицию. Первое, что должна сделать новая киевская рада – это принять решение о проведении референдумов на муниципальном и районном уровне», – сказал Андрей Пальчевский.

Общественный деятель уверен, что мэр города обязан владеть информацией о ситуации в каждом районе, а не только лишь в центре города. Пальчевский поделился своим намерением пожить во всех 10 районах столицы, чтобы детально выяснить о проблемах каждого района Киева.

«У меня запланировано поселение в 10 районах Киева. Меня интересует не Печерский район, где я родился, а те районы, куда сложно доехать – Борщаговка, Троещина. Нужно бороться с мэрами центра города. Мэр должен быть большого Киева», – заявил Пальчевский, добавив, что в Киеве власти ориентируются чаще лишь на центр города, а не на все районы.

Напомним, выборы мэра Киева состоятся 25 октября. Успешный предприниматель и общественный деятель Андрей Пальчевский в начале июля основал партию «Перемога Пальчевского». О выдвижении в мэры Киева он еще не подтвердил.