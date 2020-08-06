Власти России возмущены возможностью передачи членов ЧВК "Вагнера" Киеву

Об этом информирует Politeka со ссылкой на российские СМИ.

В частности, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова надеется на то, что Беларусь в данном конкретном случае поступит как "стратегический партнер России".

"Я отслеживаю ситуацию. Считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по выдаче российских граждан без представителей российского МИД и других наших органов", – заявила она.

Чиновница надеется, что Минск передаст задержанных "вагнеровцев" России. Также в своем заявлении оны называет Беларусь "братским государством" и считает, что принятое Лукашенко решение по этому вопросу будет пересмотрено.

Politeka сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко призвал россиян "перестать врать", так как боевики "ЧВК Вагнера" во всем признались. Так, в своем послании накануне выборов президента Лукашенко подчеркнул, что боевики "ЧВК Вагнера", которых задержали в Беларуси, во всем признались: их направили именно в Беларусь и приказали ждать будущих указаний.

"Я с удивлением наблюдаю какую-то дискуссию отдельных наших особенно "свядомых" интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Каких только там нет выводов... Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот: это очень опасный и сильный сигнал", - заявил белорусский лидер.

В последние несколько недель на территории Беларуси осложнилась и без того непростая ситуация. Появилось сообщение о том, что в Минске активизировались силовики. В город начали стягивать большое количество военных, и скорее всего это связано с предстоящими президентскими выборами или напряженной обстановкой со страной-агрессором. Никакой официальной информации об этом в Беларуси пока не предоставляют.

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