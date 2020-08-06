Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" нельзя передавать Украине
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист и политолог Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.
Как известно, о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
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Президент Владимир Зеленский уже провел переговоры со своим белорусским коллегой о передаче преступников Украине.
По словам Романенко, если все же это произойдет, то они могут избежать ответственности.
Также мы сообщали, что Александр Лукашенко также заявил, что если генпрокуроры Украины и России не приедут в Минск решать вопрос с задержанными бойцами российской ЧВК, то Беларусь сама решит вопрос с задержанными россиянами.
При этом он подчеркивает, что Минск "будет действовать в отношении задержанных россиян исходя из законов и человечности".
Напомним, Лукашенко намекнул на провал плана Путина по Украине: "Москва сама толкает...".
Также Politeka сообщала, что Лукашенко странно поддержал Украину на Донбассе.
Ранее Politeka писала о том, как Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля: "До Владивостока будет трудно".