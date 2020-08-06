Задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" нельзя передавать Украине

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист и политолог Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

Как известно, о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Владимир Зеленский уже провел переговоры со своим белорусским коллегой о передаче преступников Украине.

По словам Романенко, если все же это произойдет, то они могут избежать ответственности.

"Не дай бог Лукашенко отдаст нам вагнеровцев. Украина их гарантировано отдаст («обменяет») России. А у батьки могут и присесть", - отметил Романенко.