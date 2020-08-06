В России начинает "надламываться" статус державности

Об этом в своем блоге для Обозревателя заявили российский публицист Лилия Шевцова, передает Politeka.

Россия, по ее словам, выпадает из первого эшелона на сцене мира, которую прочно заняли США и Китай.

"Необходимость выбирать между двумя полюсами грозит превратить Россию в сателлита Китая. Впрочем, Россия уже сырьевой придаток Поднебесной", – считает Шевцова.

Также публицист отмечает, что президент Беларуси Александр Лукашенко нанес Кремлю мощный удар.

"Белорусский батька Лукашенко нанес удар по святому – роли России в качестве центра евразийской галактики и идее Союзного государства. Кремлю нечем ответить, любой ответ либо его отсутствие грозит добить "Союзное государство". Беларусь может оказаться для Москвы более болезненным вызовом, чем Украина", – убеждена Лилия Шевцова.

Politeka сообщала, что напряженость между Беларусью и Россией после задержания вагнеровцев в некоторой мере играет на руку Украине. Учитывая, что теперь эта страна стягивает войска к границе с РФ, переходя из лагеря союзников страны-агрессора в, как минимум, нейтральный лагерь, вероятность нападения России на Украину с территории Беларуси в северном направлении существенно ослабевает. Такое мнение озвучил известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

В Минск срочно стягивают войска, однако официального сообщения об этом нет. В последние несколько недель на территории Беларуси осложнилась и без того непростая ситуация. После того, как между Россией и Минском начались определенные конфликты, прошел уже не один месяц. Все начиналось с цен на "голубое топливо" и со слухов о возможной аннексии Россией Республики Беларусь. Впоследствии стало известно, что под столицей Беларуси были задержаны десятки боевиков частной военной кампании "Вагнера".

Теперь появилось сообщение о том, что в Минске активизировались силовики. В город начали стягивать большое количество военных, и скорее всего это связано с предстоящими президентскими выборами или напряженной обстановкой со страной-агрессором. Никакой официальной информации об этом в Беларуси пока не предоставляют.

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