Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.
По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".
Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания, Кароль не оценила: «Должен двигаться дальше»
Счастливые Каменских и Потап объявили о долгожданном пополнении, тайна раскрыта: "Сладенькие"
Фитнес-тренер Усманова едва прикрыла прелести ниточками: с таким телом купальник не нужен
Также Жириновский озвучил свое предположение о том, что Украина прекратит свое существование в 2024 году и станет убежищем для беженцев. По его словам, Владимир Зеленский – последний президент независимой Украины.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.