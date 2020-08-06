Одиозный российский политик Владимир Жириновский сделал очередное заявление о "вхождении" Украины в состав РФ
По его словам, такой сценарий станет возможным из-за политической ситуации в США.

"Сейчас безвластие. Трамп теряет власть, Байден еще ничего не получил", — заявил Жириновский.
Российский политик уверен, что в сложившейся ситуации нужно начать переговоры:
 
"Будущее только за одним, что вся Украина вернётся в состав России. В крайнем случае Галиция, — можно всем собраться в Москве — и поляки, и НАТО, и мы скажем: хорошо, Львов — столица независимого государства Галиция. В ЕС берите, в НАТО берите, остальные области — Новороссия, Малороссия — в состав России. Не захотят — пусть будут отдельно, но там будет русский язык главный и никакого вхождения в НАТО или в ЕС", - заявил он.

Владимир Жириновский

Стоит отметить, что подобные заявления со стороны Жириновского уже не редкость.
 
Ранее он выразил уверенность в том, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

Владимир Жириновский

По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".

Популярные статьи сейчас

Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."

Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания, Кароль не оценила: «Должен двигаться дальше»

Счастливые Каменских и Потап объявили о долгожданном пополнении, тайна раскрыта: "Сладенькие"

Фитнес-тренер Усманова едва прикрыла прелести ниточками: с таким телом купальник не нужен
Показать еще

Также Жириновский озвучил свое предположение о том, что Украина прекратит свое существование в 2024 году и станет убежищем для беженцев. По его словам, Владимир Зеленский – последний президент независимой Украины.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.