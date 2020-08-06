Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".

Также Жириновский озвучил свое предположение о том, что Украина прекратит свое существование в 2024 году и станет убежищем для беженцев. По его словам, Владимир Зеленский – последний президент независимой Украины.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.