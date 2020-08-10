Дестабилизация в Беларуси и Украине выгодна лишь Кремлю

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила общественный деятель и волонтер Наталья Юсупова, сообщает Politeka.

Автор убеждена в том, что ситуация в Беларуси выглядит не явно в пользу демократии.

"Ещё вчера блогеры кричали восставшим, вперёд ребята, мы с Вами, а сегодня Портников выложил пост о том, что если свергнуть Лукашенко, то у белорусов будет простой выбор, либо стать частью РФ, либо отбиться от россиян. Белорусы 26 лет сидели молча, когда достойных кандидатов сажали по тюрьмам, а сейчас, когда все понимают, что Россия хочет создать СССР-2, решили устроить революцию", – объяснила свою мысль эксперт.

Автора, в связи с событиями в Беларуси, беспокоят границы Украины и опасность для независимости страны.

"Пусть свергают, это их право. Может кто-то не согласен, что дестабилизация в Украине и Беларуси выгодна только россиянам? Пусть еще в странах Балтии выберут в президенты преподавателя танцев или библиотекаря, чтобы быстрее новый Совок создать", – считает Наталья Юсупова.

Politeka сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашеко после очередной победы на президентских выборах в Беларуси заговорил о влиянии на процесс из-за границы. Об этом он заявил на встрече председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

Политик отметил "рекордную явку" на избирательные участки и рассказал, что выборы прошли, "как праздник", однако нашлись те, кто захотел все испортить.

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала информацию СМИ о погибших в результате протестов в Минске. Так, главная конкурентка Александра Лукашенко заявила, что если информация о погибших в ходе протестов подтвердится, то это станет "началом конца" нынешней власти.

Также Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах президента Беларуси. При этом во время пресконференции Тихановская отметила, что силовое решение конфликта после выборов является "недопустимым".

«Какой стыд»: Путин отреагировал на результаты выборов в Беларуси.

Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко: "либо стать частью РФ, либо..."

Романенко назвал главную проблему белорусов "Россия воспользуется..."