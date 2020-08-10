Российский президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Беларуси

Он высказал надежду на «дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности», передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», – написал глава РФ.

Такой реверанс уже прокомментировали в соцсетях. Так, в Twitter «Усы Пескова» появилась фотография, где президенты Беларуси и России обмениваются рукопожатием, которую автор публикации сопроводил ироничной подписью в виде диалога:

«– Григорич, че, правда 80 нарисовал? – Ага. - Поздравляю! Я вот не рискнул. - Ну у тебя еще все впереди, Володя».

Не обошлось и без комментариев.

«Блин, какой стыд. Один пересидент поздравляет другого пересидента», «Володзя, спасибо, сейчас верну тебе заложников», «Самоизбирунсы!», «Парад будет проводить по этому случаю?», «Это в голове не укладывается, очевидная ложь, страшно это все», «В связи с последними событиями, это не вызывает уже улыбку или смех», «Самое гадкое во всех этих постсоветских странах – это показное неуважение, пренебрежение к человеческому достоинству граждан. Они как бы говорят - мы держим вас за идиотов, ну и что вы с этим сделаете?», – пишут пользователи.

Отметим, что первым из иностранных лидеров, кто поздравил Лукашенко, признав результаты выборов в Беларуси, стал глава КНР Сян Цзинпинь.

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